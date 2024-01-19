Жители затопленного кипятком дома в Волгограде просят главу СКР возбудить уголовное дело

Общественник Сергей Островский рассказал, что жители затопленного дома в Волгограде остались без тепла в квартирах в морозные дни, сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» . Собственники пострадавших квартир просят главу СКР Александра Бастрыкина разобраться в ситуации, возбудив уголовное дело.

Люди призывают привлечь к ответственности управляющую компанию УК «Жемчужина». Подобный потоп был зафиксирован уже не в первый раз. Очередная авария произошла накануне крещенской ночи. На чердаке прорвало трубу. Кипяток полился по стенам. Некоторые люди вышли на улицу, потому что боялись, что в доме замкнет проводку и начнется пожар.

«Новый потоп. Советская, 4, над квартирой 115. Слышите, как все льет? Дождя нет на улице», — рассказала жительница дома в видеозаписи.

Видео опубликовано в социальной сети на странице общественника Островского. На фоне слышно, как течет вода. Она стекает по фасаду здания многоэтажного дома. Пользователи оставляют комментарии под видео, выражая сожаления людям и критикуя работу коммунальщиков. Прорыв произошел уже в третий раз, отмечают жители дома.

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