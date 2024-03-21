Жители Златоуста критикуют работу коммунальщиков, которые «только разводят руками»

Жители улицы Зеленой в Златоусте сравнивают свой двор с котлованом. Они жалуются на работу коммунальщиков, сообщает kursdela.biz .

Жители рассказывают, что одна проблема порождает новую. Сначала во дворе была зафиксирована утечка воды. Проблема была актуальна всю зиму. Весной начались раскопки. Коммунальщики вырыли три ямы. Причину утечки не установили. Ямы закопали, но не очищали территорию. Ее просто оградили сигнальной лентой. Во время работ также нарушили ливневку.

Одна из жительниц рассказала, что сначала люди обходили ямы. Потом ленты сорвались: где ветер снес, где сами жители оборвали. Теперь все проходят по разрытой территории.

«Непонятно, куда потом пойдет вода, размоет всю эту грязь еще больше? Это была одна из немногих целых ливневок в нашем дворе, остальные не чистят уже который год», — поделилась информацией с «Курсом дела» горожанка.

Женщина рассказала, что жители активно пользуются подвалами многоэтажных домов. Особенно пенсионеры. Они хранят там запасы картошки и другие предметы. Каждую весну подвалы затапливает водой. Коммунальщики игнорируют проблему и не оказывают помощь людям.

«Это все постоянно затапливается, а коммунальщики только разводят руками», — рассказала жительницы одного из домов.

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