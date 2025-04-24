Жителя Кузбасса депортируют из РФ из-за систематического нарушения ПДД

В ведомстве пояснили, что иностранный житель проживает в Новокузнецке. Длительное время 30-летний мужчина проживал на территории Кузбасса на законных основаниях. На протяжении трех лет он нарушил правила дорожного движения 19 раз. Иностранный житель превышал допустимый скоростной режим.

В ведомстве уточнили, что во время одного из рейдов сотрудники отдела по вопросам миграции УМВД России по г. Новокузнецку выяснили, что срок пребывания мигранта на территории России завершился. Он продолжил жить в Кузбассе незаконно. Сотрудники приняли решение об аннулировании разрешения на временное проживание, которое он получил ранее. Мужчина подал в суд с требованием отменить данное решение.

По данным ведомства, после вердикта суда мужчина продолжил проживать в Новокузнецке. Теперь его поместили в Центр временного содержания иностранных граждан. Мужчину депортируют в ближайшее время. Кроме того, на протяжении пяти лет ему запрещено пересекать государственную границу.

Ранее сообщалось, что Маск заявил об угрозе потери США традиционных ценностей из-за мигрантов.