Маск заявил об угрозе потери США традиционных ценностей из-за мигрантов

Американский предприниматель и глава ведомства по увеличению эффективности правительственных организаций Илон Маск выразил опасения, что поток мигрантов в США может резко вырасти.

Так он отреагировал на пост финансиста и писателя Билла Экмана на странице в соцсети о том, что страна, власти которой позволяют нелегалам совершать преступления и отказываться от депортации, не может долго уберегать свои устои от разрушения.

Маск согласился с этой идеей.

Положение Демократической партии в США по-прежнему оставляет желать лучшего.

Ранее сообщалось о том, что Маск допустил, что у Великобритании еще есть надежда.