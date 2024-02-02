Жителя Сарова осудили за нападение на женщину из-за выгула собаки

Жителя Сарова осудили за то, что он выстрелил из аэрозольного пистолета в женщину, которая сидела на скамейке возле подъезда многоэтажного дома. У мужчины были претензии к тому, как она выгуливает собаку, сообщает NewsNN .

Три года условного срока назначил суд нападавшему. Он воспользовался аэрозольным пистолетом, который распыляет вредные жидкие вещества. Его можно купить в магазине с целью самообороны. Обычно распаляют вещество в глаза.

Женщина выгуливала собаку. Она не нарушала никаких требований: овчарка шла на паводке в наморднике. Жительница Сарова прошла мимо мужчины. Собака остановилась на несколько секунд возле, но не проявила никакой агрессии. Животное последовало за хозяйкой. Мужчина не делал никаких замечаний.

Когда женщина немного прошла и присела отдохнуть на скамейку, ее догнал неизвестный прохожий и распылил в лицо смесь. Женщине получила травмы. Суд по делу состоялся 31 января.

Ранее мы рассказывали, что жители дома, который обрушился в ростове-на-Дону, переживают из-за домашних питомцев. Они остались в квартирах. Жильцам не разрешают вернуться за ними. Решать проблему помогают волонтеры. В четверг, 1 февраля, через окно удалось вытащить изнеможенную кошку Алису. Спасательная операция продолжается.