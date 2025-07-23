Жителям Нижнего Новгорода ответили на жалобы о ходе реставрации «Дома Чардымова»

В министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области проинформировали о ходе реставрации «Дома Чардымова» на Большой Печерской улице, сообщила pravda-nn.ru.

По информации издания, местные жители предположили, что реставрация была прервана. По их мнению, активные действия на строительной площадке шли весной. После горожане не наблюдали никаких изменений. В министерстве предположения местных жителей опровергли.

По данным ведомства, монолитные работы каркаса на «Доме Самгина» уже завершены. Специалисты выполнили кладку цоколя и приступили к сбору деревянных стен «Дома Чардымова». Работы по разделу водоснабжения и канализации выполнены в полном объеме. Недавно на строительный объект доставили стропильные конструкции, предназначенные для обоих зданий.

«Подрядчик намерен восстановить „Дом Чардымова“ и „Дом Самгина“ вместе с историческими фасадами 1911 года. Так, на месте сгоревшего „Дома Самгина“, который не является объектом культурного наследия, построят общественное пространство», — сообщила pravda-nn.ru.

По информации издания, в «Доме Чардымова» до 2022 года проживали люди. Здание было признано аварийным. Оно загорелось: никто из жителей не пострадал. Было решено сохранить историческое здание, поэтому эксперты разработали план реконструкции. В доме, названном в честь крестьянина, сохранят стены, фасады и резные элементы декоров фасадов. Для остальных работ выберут современные материалы.

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