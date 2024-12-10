Жителю Алтая назначили шесть лет колонии за антироссийский телеграм-канал

Суд вынес приговор в виде шести лет лишения свободы жителю Алтайского края, которого обвинили в оправдании терроризма в публичном интернет-пространстве в созданном им телеграм-канале, сообщил ТАСС.

Жителя региона также обвинили в призыве к осуществлению деятельности, которая направлена против безопасности государства. Следствие установило, что мужчина 1976 года рождения создал авторский телеграм-канал.

Ряд лингвистических экспертиз подтвердил предположения сотрудников правоохранительных органов о том, что мужчина публиковал материалы антироссийского посыла. В частности, он призывал подписчиков финансировать террористические организации, которые ведут свою деятельность на территории Украины и запрещены в России.

«УФСБ России по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела по признакам составов преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 280.4 (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства), ч. 2 ст. 205.2 (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет) УК России», — сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по региону.

В настоящее время приговор в законную силу еще не вступил. Обвиняемый в рамках выполнения решения суда будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье приговорили к пожизненному заключению основателя сайта, при помощи которого осуществлялась торговля наркотическими препаратами в России и Белоруссии.