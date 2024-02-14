Жительница Абакана поверила аферисту, который представился секретным агентом из Лондона

Жительница Абакана обратилась в полицию с просьбой установить личность мошенника, который обманным путем принудил ее перевести ему 530 тысяч рублей. Аферист представился иностранным секретным агентом, сообщает newkhakasiya.online .

Мошенник нашел 36-летнюю женщину в социальных сетях и начал общаться с ней. Он рассказал, что живет в Лондоне. Русский язык не знает, поэтому пользуется переводчиком.

Мужчина рассказал, что работает военнослужащим. Родственников нет, потому что детство провел в детском доме. Свою семью не создал, но достиг карьерного роста. Накопил деньги и теперь хочет почувствовать себя счастливым. Намерен приехать в Россию и найти возлюбленную.

Мужчина обращался к обманутой жительнице Абакана как к «мадам». В один день написал, что очень доверяет ей и просит о помощи. Боится перевозить большую сумму денег, поэтому передаст ее ей на временное хранение до своего приезда.

Позже с женщиной связался курьер якобы из Турции. Предупредил, что ей необходимо заплатить за доставку 530 тысяч рублей (сумма была указана в американской валюте). Тайный агент из Лондона сказал, что компенсирует ей все затраты, но перевести деньги сразу не имеет технической возможности из-за проживания в разных странах.

Женщина оформила несколько кредитов. Деньги перевела, но посылка так и не пришла. Женщина обратилась в полицию.

В последнее время часто жертвами мошенников становятся военные СВО. Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как на законодательном уровне решить проблему.