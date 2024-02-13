Никаких условных сроков: в Госдуме предложили жестко наказывать тех, кто обманывает бойцов СВО

Россияне, кажется, уже знают все возможные уловки мошенников. Но другое дело — бойцы СВО. На передовой солдаты привыкли, не задумываясь, помогать нуждающимся и защищать слабых. На «гражданке» злоумышленники, к сожалению, пользуются этим.

Охотницы за кошельком

Не одна темная история произошла с особенно доверчивыми участниками спецоперации. Один мобилизованный из Ногинска сошелся с девушкой незадолго до отправки на фронт, планировал свадьбу. Но «невеста» завладела его карточкой, купила себе роскошную машину и отметила юбилей в загородном доме со стриптизером. Всего солдат потерял около 800 тыс. рублей, не считая разбитого сердца.

Другой солдат, лежа в госпитале, познакомился с очаровательной женщиной. Уже после первой встречи она забрала у него 850 тыс. рублей. Спустя время купила машину, а когда деньги закончились, резко охладела. Теперь в этом деле разбирается полиция.

А в аэропорту Шереметьево мошенницы «разводят» солдат, которые только прибыли с передовой. Схема стара, как мир — якобы деньги у них украли, и надо помочь вернуться домой. Бойцы, не привыкшие бросать людей в беде, этому верят. Участники СВО переводят деньги незнакомкам, не зная, что это обман.

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Особые преступления

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что на фоне такой печальной тенденции нужно внести некоторые изменения в закон.

«Для тех, кто так обманывает солдат, я думаю, должно быть гораздо более жесткое наказание. Это не обычное уголовное преступление. Человек зарабатывает деньги в результате службы на передовой, рискуя жизнью. Все эти мошенницы не должны получать условные сроки», — подчеркнул Милонов, говоря с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Парламентарий добавил, что преступления, совершенные в отношении участников СВО, должны быть особенно прописаны в законодательстве.

«Военнослужащие — это люди, которые находятся в тяжелых психологических условиях. Жулики этим пользуются, располагая к себе и обещая искреннюю любовь и взаимопонимание. Есть статья за нападение на человека, а есть — за применение насилия в отношении представителя власти при исполнении. И в случае с бойцами СВО должно быть так же», — отметил депутат.

Ранее мы рассказывали, что порядка девятисот пакетов «сухого армейского душа» подготовили волонтеры из Протвина бойцам СВО.