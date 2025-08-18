Жительница Балашихи просила совета в уходе за найденной на улице вороной

В телеграм-канале «Балашиха Рулит» появилась информация о найденной на улице в Балашихе вороне, которая нуждалась в помощи, сообщил REGIONS. Орнитолог одной из ветеринарных клиник Владимир Романов рассказал, как действовать в случае обнаружения птицы.

Пост появился в телеграм-канале. Автор обратилась к аудитории за советом. По ее словам, птица не могла летать. Возможности забрать ворону домой у женщины не было. Она боялась, что питомцы негативно отнесутся к появлению птицы. Вскоре выяснилось, что жительница Балашихи в рекомендациях больше не нуждается.

«Смогли отпустить к сородичам, глядя на них, взлетел на березу. Пост не актуален», — указано в сообщении.

Орнитолог Романов пояснил, что молодая птица — это чаще всего слеток. В таком случае помощь человека не требуется. Взрослые птицы кормят своих подросших птенцов длительное время. Они не нуждаются в дополнительной заботе.

«Отличить нуждающегося в медицинской помощи птенца от здорового очень легко: здоровый птенец бодр. Если же он вялый и у него заторможенные реакции — помощь ему однозначно нужна», — рассказал Романов.

Эксперт рассказал, что неравнодушные жители Балашихи нередко помогают птицам. Один из недавних случаев — горожане передали специалисту слеток сокола. Орнитолог положительно оценил действия неравнодушных людей. В городской среде увеличивается риск травмирования птенца. Обычно эксперты кормят молодую птицу и обрабатывают раны. По завершению лечения птенца возвращают хозяевам или выпускают в естественную среду обитания.

