Жительница Белгорода рассказала, как обрушился подъезд в ее доме после попадания ракеты ВСУ

Жительница Белгорода Инна рассказала РИА Новости , как обвалился подъезд в многоэтажном доме, в котором она проживает вместе с супругом.

Женщина рассказала, что их квартира находится на седьмом этаже. Они проживают во втором подъезде. Семье повезло, потому что квартира не обрушилась. Взрывной волной выбило стекла и оконные рамы. Женщина в этот момент находилась в коридоре. Она не получила ранений в отличие от супруга. Мужчину госпитализировали.

«Стекла все повылетали, оконные рамы… Муж был в спальне, не успел (выбежать – ред.)… Рассекло там и голову, и лицо. Забрала «скорая», — рассказала собеседница агентства.

Женщина рассказала, что все произошло в одно мгновение. Она не успела что-либо предпринять или понять.

Напомним, украинская ракета влетела во второй этаж многоэтажного дома в Белгороде. Под завалами остались люди. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, чтобы помочь им выбраться. Несколько раз объявляли минуту молчания, чтобы было слышно, откуда раздаются крики. Во время спасательной операции чердачная крыша обрушилась. Были травмированы трое сотрудников МЧС.

Ранее мы сообщали, что из Харьковской области за двое суток эвакуировали более четырех тысяч человек.