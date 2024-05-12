Из Харьковской области за двое суток эвакуировали более четырех тысяч человек

Глава областной военной администрации Олег Синегубов на странице в интернет- мессенджере проинформировал, что в связи с успешным наступлением Армии России в Харьковской области Украина экстренно эвакуируют жителей. За последние двое суток удалось вывезти около четырех тысяч человек.

Спикер отметил, что на случай активации военных действий на данном направлении Украина еще два года назад создала дорожную карту. Согласно плану, многих жителей вывезли из города в пункты временного размещения. Около 70% эвакуированных человек заявили, что самостоятельно решат вопрос с дальнейшим местом проживания.

Эвакуацию объявили 10 мая. За первые сутки эвакуации, как мы сообщали ранее, выехала тысяча жителей. В общей сложности город покинули четыре тысячи человек.

Армия России стремительно наступает на данном направлении. По состоянию на 11 мая в Минобороны РФ заявили о пяти населенных пунктах, которые удалось освободить. В ответ ВСУ обстреливают мирные города Белгородской области.

Ранее мы сообщали, что вследствие попадания ракеты в белгородский многоэтажный дом полностью обрушился подъезд.