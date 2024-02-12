Жительница Челябинска заявила о подорожании ЖКХ в январе на 220%

Пользователи социальных сетей рассказывают, что в декабре платили одну сумму за отопление, а в январе она стала значительно выше. В разных районах подорожание составило различные проценты. Так, одна жительница сообщила, что зафиксированный рост составил 30%, а другая — 220%.

«В декабре я платила 2630 за отопления. Январь 8369. Простите, с какого… в 3 раза повысили тепло?! Т.е в процентном соотношении на 220%!», — написала жительница Челябинска.

Люди жалуются, что несмотря на большие суммы в квитанциях, они вынуждены мерзнуть. Одна пользовательница соцсетей написала, что ходит дома в теплых вещах: махровый халат, трико, чуни. Она уверена, что необходимо рассказывать о проблеме, жаловаться. Иначе в следующем году придется платить по 15 тысяч рублей за частые аварии и отсутствие тепла.

Люди отметили, что ситуация, когда после аварии под Магнитогорском, дети вынуждены учиться в практически неотапливаемых школах и садах, неприемлемая в современном мире.

Одна пользовательница соцсети написала, что в декабре 2023 года и в январе 2024 года сумма в квитанциях была одинаковой и никакого повышения она не заметила.

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