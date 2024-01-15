Электронные счета за ЖКУ получают уже свыше 800 тысяч жителей Подмосковья

На электронные счета за ЖКУ перешли уже около 800 тысяч жителей Московской области, сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

Как напомнили специалисты МосОблЕИРЦ, электронный документ является точной копией бумажного — он несет тот же объем информации и имеет ту же юридическую силу.

Кроме того, в личном кабинете расчетного центра можно прикрепить сразу несколько лицевых счетов и оформить по ним подписку на электронный счет. Так, например, можно оплачивать квитанцию за пожилого родственника.

Персональные данные, истории начислений и платежей жителей региона при электронном счете за ЖКУ надежно защищены. Ежедневно в МосОблЕИРЦ делают резервное копирование базы данных, ее можно восстановить даже в случае пожара.

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