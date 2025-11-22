Жительница Химок стала победителем регионального проекта «Экологические игры-2025»

В пятницу, 21 ноября, в Подмосковье состоялось торжественное награждение первых участников регионального проекта «Экологические игры-2025». В числе лауреатов заслуженно оказалась жительница Химок Александра Тутина.

В мероприятии приняли участие более двух тысяч жителей Подмосковья. Победительница Александра представила Химки на Первой региональной конференции, которую приурочили Всемирному дню вторичной переработки.

Символично, что награждение посвятили празднованию Всемирного дня вторичной переработки. Организацией занимались представители Министерства по содержанию территорий и государственного жилищного надзора Московской области. К мероприятию присоединились около 400 участников, которые прибыли с разных округов Подмосковья.

Во время мероприятия гостям представили презентации перерабатывающих предприятий. Участники экологических игр получили почетные грамоты. Грамотами также наградили специалистов отрасли переработки, которые оказывают положительное влияние на развитие экологических инициатив.

Мероприятие подобного формата в очередной раз мотивирует задуматься над тем, как каждому человеку важно посильными средствами заботиться об окружающей среде. Систематические действия становятся залогом развитого благоприятного будущего Подмосковья.

Ранее сообщалось, что в Химках обсудили итоги реализации народной программы.