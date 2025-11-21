В Химках обсудили итоги реализации народной программы

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

Народная программа в Химках исполнена на 100%, рассказала на форуме ВПП «Единая Россия» секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава города Елена Землякова. В округе исполнили более 14 тыс. наказов жителей, сообщили в пресс-службе администрации округа.

Со своими докладами также выступили депутат Госдумы Ирина Роднина, депутат Московской областной Думы Владислав Мирзонов, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский и заместитель директора МКБ «Искра» Александр Мазуров.

«Мы продолжаем воплощать в жизнь социально значимые проекты в сфере образования, спорта, здравоохранения», — отметила Елена Землякова.

Малиновский добавил, что с начала специальной военной операции вместе с жителями и предпринимателями было собрано и направлено на фронт более 600 тонн груза. В рамках патриотической работы в городе также ожидается запуск кампании «Нам есть кем/чем гордиться».

