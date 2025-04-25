Акция по регистрации и вакцинации домашних питомцев стартует в парках Подмосковья

В подмосковных парках стартует акция по регистрации, чипированию и вакцинации домашних животных. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В рамках акции с конца апреля и в течение мая в 48 парках региона будут дежурить мобильные офисы подмосковной Госветслужбы. График работы выездных бригад будет обновляться ежемесячно до конца сезона.

В прошлом году в рамках акции процедуры в парках прошли свыше 900 питомцев. В этом году в регионе начала действовать обязательная регистрация собак, поэтому акция особенно актуальна для владельцев таких питомцев.

В мобильных пунктах предложат поставить животному прививку от бешенства. Для этого используется отечественный препарат «Рабикан». Процедура бесплатная.

График работы мобильных ветеринарных комплексов представлен на сайте министерства.

Ранее в ведомстве привели советы ветеринара по оказанию помощи животным в жару.