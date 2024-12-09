Жительница Красноярска призвала дорожников сыпать реагенты себе «в чай, кофе и на раны»

Красноярцы оставляют в соцсетях комментарии относительно луж и «снежной каши» на дорогах, несмотря на минусовую температуру в регионе. Люди считают, что дорожники используют реагенты, сообщила prmira.ru.

Красноярцы оставляют негативные комментарии из-за луж на дорогах. Горожане сообщают, что температура опустилась до минус 12-15 градусов, но вода не замерзает. Один из подписчиков обратил внимание на то, что тормозить на шипованных шинах по воде сложно и небезопасно. Горожане предполагают, что дорожники используют реагенты при уборке снега. Они обращаются к специалистам с просьбой изменить тактику уборки дорог от снега.

«На улице –15 и снова лужи. Сыпьте себе в чай, в кофе, на раны, да куда хотите свою гадость, только не на дороги! Сколько можно уже?» — написала одна из жительниц города.

Недовольны возможным применением реагентов и пешеходы. Люди делали фото и выкладывали в соцсетях. На кадрах видно, что асфальт покрыт грязным мокрым снегом. Автомобилисты предполагают, что химические препараты негативно отражаются на сроке эксплуатации машин. Пешеходы переживают за обувь.

«Машины превращаются просто в хлам из-за этих ваших реагентов»; «На обуви новой нитки за месяц сгнили. Вы че творите», — пишут в соцсетях горожане.

Некоторые горожане сообщают, что на дорогах по-прежнему сколько. В октябре местные жители начали сбор голосов за запрет использования реагентов и соли на красноярских дорогах. Руководители фракций ЛДПР в краевом ЗС и горсовете Красноярска также выступали против подобной технологии.

Ранее сообщалось, что жителям Подмосковья рассказали о способах защиты лап собак от реагентов.