Жительница Кузбасса обеспокоена из-за ежедневного возгорания мусора в контейнере

В соцсетях появилось сообщение от местной жительницы города Белово, в котором она рассказывает о ежедневном возгорании мусора в одном из контейнеров, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, женщина назвала ситуацию критической. Она отметила, что из металлического контейнера постоянно виднеется дым. Периодически вспыхивает пламя и летят искры. По словам горожанки, вблизи находится трансформаторная будка. Объект один раз горел. По словам автора поста, пожар произошел в 1997 году.

«Ждем, наверное, повторения», — написала беловчанка.

По словам женщины, она обращалась в различные ведомства, но на проблему никто не реагирует. В комментариях под постом местные жители рассуждали, что может быть причиной тлеющего дыма. Горожане уверены, что некоторые соседи выбрасывают непотушенную золу. Она сначала тлеет в контейнере, потом загорается мусор. Дым распространяется по району.

«Сибдепо» направил запрос в пресс-службу МЧС Кузбасса. В ведомстве ответили, что на протяжении сегодняшнего дня сотрудники не выезжали по указанному адресу для устранения возгорания в мусорном контейнере.

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