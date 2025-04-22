В Подмосковье усилят контроль за соблюдением порядка во дворах в майские праздники

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области предупредили жителей региона об усилении контроля за соблюдением порядка во дворах в период майских праздников.

Так, будут грозить штрафы за разжигание мангалов и открытого огня на дворовых территориях. Их размеры составят от 5 до 15 тыс. руб. за нарушение требований пожарной безопасности и от 500 руб. до 1 тыс. руб. за нарушение общественного порядка.

Также штрафы грозят за сброс мусора в неположенном месте и парковку у контейнерных площадок. За парковку в зоне контейнерной площадки, а также в зоне действия знаков «Работает эвакуатор» и «Остановка запрещена» предусмотрен штраф в размере 2,25 тыс. руб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал проинформировать жителей о правилах вывоза крупногабаритного мусора.