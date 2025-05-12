Жительница Кузбасса заявила, что «обычные люди» не могут смотреть парад

В социальной сети появился пост, в котором жительница Кузбасса поделилась впечатлениями об организации парада Победы в Кемерово, сообщил VSE42.Ru .

По информации издания, женщина возмущена невозможностью нормально следить за парадом Победы. По ее мнению, для гостей мероприятия оставили небольшое пространство. Людям было неудобно наблюдать за проходом военной техники.

«Каждый год складывается вопрос: как обычным людям смотреть парад?» — написала автор поста.

По данным издания, женщина прикрепила к посту видео. На нем видно, что на парад пришло большое количество людей. Мероприятие проходило рядом с площадью Советов.

По информации издания, на парад Победы в Кемерово приехали не только горожане, но и жители региона. Парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел в пятницу, 9 мая.

Парады прошли в разных городах России. В Москве собрались почетные иностранные гости, которые приехали на Красную площадь, чтобы почтить память павших соотечественников. По итогу парада американский эксперт высказал мнение, что у Украины минимальные шансы одержать победу в конфликте с Россией.

Ранее сообщалось, что впервые на параде Победы в Кемерово проехали легкие танки Т-70 и Т-60.