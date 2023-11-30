Жительница ЛНР одержала победу в конкурсе ямальского депутата на знание Конституции РФ

Жительница ЛНР победила в конкурсе на знание Конституции России. В качестве награды девушке Юлии передали сертификат на 10 тысяч рублей. Поступок победительницы заслуживает уважения, потому что она отказалась брать деньги. Девушка попросила перевести их семье из Салехарда, родители которой воспитывают 28 детей.

Депутат Роман Арефьев гордится тем, что такие люди стали гражданами России после присоединения новых регионов. Об этом он написал на странице в социальной сети. Он рассказал, что посещал освобожденные территории и много общался с местным населением. Таких добрых и отзывчивых людей, как победительница Юлия, в новых регионах очень много.

Имя победителя опубликовали на странице социальной сети. В комментариях Юлия отказалась от денег. Депутат сохранил скрин. Пользователи соцсети оставляют положительные комментарии.

Ранее сообщалось о проблеме 14-летнего жителя Донецка, который не мог получить паспорт РФ из-за того, что на Украине, в независимой республике ДНР и в новом регионе РФ были разные законы и правила.