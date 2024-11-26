Жительница Новосибирска продает пять копеек за 500 тыс. руб.

Жительница Новосибирска опубликовала на одном из бесплатных сайтов объявлений предложение приобрести монету в 5 копеек за 500 тыс. руб., сообщил atas.info.

Сибирячка написала, что монету выпустили в 1955 году. Продавец утверждает, что уникальность монеты заключается в ее эксклюзивности из-за редкого заводского брака. Женщина утверждает, что аналогов монеты больше нет. Она также предоставляет фото товара.

Объявление опубликовали 25 ноября. «Атас.Инфо» проанализировал количество просмотров. Так, за сутки информацией заинтересовались более тысячи человек. Редакции не удалось найти в открытых источниках информацию о монете, поэтому подтвердить ее редкость не получилось.

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