Москвичка пошла купить мед и выиграла 100 млн руб. в лотерее

Екатерина П., жительница Москвы, отправилась в торговый центр за медом и в качестве бонуса купила билет моментальной лотереи «Миллионер». Удалив защитный слой, она обнаружила выигрыш в 100 млн руб., сообщило РИА Новости, ссылаясь на ведущего оператора гослотерей в России «Столото».

После работы Екатерина зашла в ТЦ «Афимолл». Она приобрела три билета своего любимого дизайна «Миллионер»: два из них принесли небольшие суммы, а третий оказался выигрышным сначала на 5 млн. Продолжая стирать поля, она была поражена еще большим увеличением суммы.

Победительница поделилась, что при выборе лотерейных билетов она тщательно изучает числа в их номерах и ищет «свое» число, основываясь на сумме цифр своего дня рождения. Это число осталось в тайне, но оно присутствует в выигрышном билете. Также Екатерина верит в свои талисманы удачи.

Ее новым талисманом стала золотая птичка на телефоне, а для привлечения богатства она раскладывает монеты по углам квартиры на растущую луну.

Теперь с многомиллионным выигрышем у Екатерины грандиозные планы, включая помощь детям с жильем и покупку памятных подарков для себя и других. Она также намерена поблагодарить продавца лотерейных билетов и осуществить свою мечту о частном доме, где будет выращивать овощи и ухаживать за цветами.

Ранее сообщалось, что суд отклонил иск москвича к организаторам лотереи «Русское лото» на 566 тыс. руб.