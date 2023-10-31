Жительница Перми получила третье место в конкурсе красоты «Mrs. Supermodel Worldwide 2023»

Выпускница Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, а ныне счастливая жена, мама пятилетнего сына и сотрудница дизайнерской пермской школы «Точка», стала одной из самых красивых женщин всего мира, сообщает properm.ru .

После участия в мировом конкурсе красоты Mrs. Supermodel Worldwide 2023 София Чунарева получила одновременно несколько званий: Mrs. Perfect Body и Mrs. Iconic Beauty. В социальных сетях девушка рассказала о дне, когда претенденткам предложили продемонстрировать индийский традиционный наряд. Костюм ручной работы позволил прикоснуться к древней истории народа. Финал конкурса проходил в Индии.

Девушка рассказывает, что многие люди пишут ей приятные сообщения в социальной сети. Поздравляют с победой и восхищаются красотой. Находятся и те, кто оставляет негативные комментарии. Критика в адрес Софии поступает преимущественно от женщин. Победительница отмечает, что умеет фокусироваться на положительных эмоциях.

Ранее стало известно, кто из россиянок одержал победу в конкурсе «Миссис Россия International 2023».