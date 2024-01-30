Жительница Пятигорска утопила новорожденного сына в выгребной яме

В Пятигорске стало известно о совершении преступления местной жительницей после обращения к сотрудникам правоохранительных органов ее сожителя. Мужчина обнаружил в выгребной яме тело новорожденного мальчика, сообщает newstracker.ru .

Выяснилось, что женщина родила ребенка 8 января, но никому не сообщила об этом. Она бросила его в выгребную яму. Следователи установили причину смерти — асфиксия. На данный момент неясно, когда именно произошло удушение: сразу после родов или непосредственно после того, как его бросили в яму.

Роженица немедленно покинула населенный пункт. О смерти ребенка стало известно через три недели. В дом пришел сожитель женщины, который и заметил тело новорожденного. Возбуждено уголовное дело, в рамках которого проводят необходимые экспертизы.

Максимальное наказание, предусмотренное законодательством РФ за данное правонарушение — пять лет лишения свободы. На данный момент неизвестно, какую меру пресечения выбрали для жительницы Пятигорска.

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