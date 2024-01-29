«Еще один ребенок-богатырь»: в Подмосковье родился мальчик весом более 5,4 килограмма

В Видновском перинатальном центре 31-летня женщина родила мальчика весом свыше 5,4 килограмма и ростом шестьдесят сантиметров, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Как отметила акушер-гинеколог отделения патологии беременности Татьяна Яковлева, УЗИ показало, что предполагаемый вес плода около пяти килограммов, поэтому врачи приняли решение провести кесарево сечение. В результате на свет появился здоровый малыш.

В настоящее время и мама, и новорожденный чувствуют себя хорошо. Их выписали.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указывал на востребованность темы здравоохранения в регионе.