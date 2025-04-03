Жительница Приморья заподозрила соседей в разворовывании достопримечательностей региона

Жительница Владивостока предположила, что местные жители собирают осколки стекла, отполированные морем, для благоустройства территории вблизи своих участков, сообщил vostokmedia.com.

По данным издания, в Приморском крае расположена Бухта Стеклянная. Достопримечательность Приморского края получила название из-за стеклянных бутылок. Разбитую тару прибивало волнами к берегу с близлежащей свалки. Постепенно осколки, соприкасаясь с волнами, отполировались.

Жительница дальневосточной столицы рассказала, что осколки стекол пользуются популярностью у туристов. Они приезжают и нередко забирают на память несколько отполированных стеклышек. Однако недавно девушка предположила, что местные жители используют региональную достопримечательность для собственных нужд.

Девушка рассказала, что дорожка вблизи дома приобрела непривычные оттенки. По ее словам, раньше она была выложена из камней белого цвета. Подойдя ближе, девушка обнаружила на дороге уникальные осколки стекла.

«Дочь сразу удивилась и поспешила взять один. А мне стало грустно, ведь именитую бухту „разворовывают“ не только туристы, но и местное население», — поведала девушка.

Ранее сообщалось, что местные жители Анапы открыли купальный сезон.