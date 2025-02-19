Жительница Шерегеша спасла мальчика, которого избивала толпа подростков

Информация об избиении мальчика в поселке Шерегеш привлекла внимание сотрудников правоохранительных органов, которые намерены разобраться в ситуации, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Подписчица телеграм-канала «Южный Кузбасс» рассказала, что ее сына избила толпа подростков. Она поблагодарила жительницу поселка Шерегеш Надежду, которая вмешалась в конфликт и спасла ребенка. По словам подписчицы, ребята 12-13 лет регулярно нарушают общественный порядок на улице и в магазинах. Подростки не реагируют на замечания взрослых. По мнению женщины, родители ребят не занимаются их воспитанием и игнорируют проблему.

«Ребенок возвращался со школы, был избит одноклассниками. Пинали, били по лицу, прыгали на голове, снимали на видео!» — написала подписчица телеграм-канала.

Мать ребенка отметила, что подобный инцидент происходит не в первый раз. Данный пост был замечен сотрудниками правоохранительных органов во время мониторинга соцсетей, сообщил телеграм-канал СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу. В настоящее время сотрудники проверяют информацию и устанавливают личности всех участников. По итогам проверки будет приняты дальнейшие действия правоохранителей.

«По данному факту в территориальном следственном отделе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по ст. 213 УК РФ (хулиганство), — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин займется школьницами, жестоко избившими дворника в Перми.