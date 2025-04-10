Жительница Сургута назвала резкое изменение погоды неожиданным «подвохом»

Сургутяне радовались первому весеннему дождю и потеплению, но погода резко изменилась, сообщил muksun.fm. Корреспондент редакции в фоторепортаже показал, что происходит в городе.

По данным издания, к изменениям погоды оказались не готовы многие автомобилисты. На улицах образовался гололед. Сверху льда виднеются лужи. У подъездов заледенели ступеньки. Стекла автомобилей покрылись ледяной коркой. Горожанам пришлось чистить стекла. Многие из них опоздали на работу.

«Не ожидала такого подвоха: вчера еще было солнышко, вышла как обычно, а в итоге ковыряла машину минут 20. Опоздала. Наверное, не я одна», — поделилась с Muksun.fm читательница Наталья.

По данным издания, на улице практически нет людей. Можно предположить, что горожане уже добрались до места работы или же нашли способ остаться дома. Остановки пустые.

По информации издания, на 10 апреля в городе было назначено много мероприятий. В итоге открытие городского смотра строя и песни среди учащихся отменили. Ранее также было анонсировано проведение благоустройства территории Мемориала Славы. В мэрии города предупредили о переносе сроков данного мероприятия.

По данным издания, погодные качели происходят в городе каждый год. Температура может как опускаться до минус 15 градусов, так и подниматься. До 11 апреля погода не изменится.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье на фоне снегопада и гололеда обработали опасные участки дорог.