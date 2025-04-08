В Подмосковье на фоне снегопада и гололеда обработали опасные участки дорог

Дорожные службы Подмосковья ликвидируют последствий снегопада и проводят противогололедную обработку дорог, в работах задействованы более 1,5 тыс. специалистов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Для обеспечения безопасного проезда дорожники минувшей ночью обработали противогололедными материалами порядка 5,5 тыс. км муниципальных и 10 тыс. км региональных дорог. Особое внимание уделили обработке опасных участков — мостов, эстакад, съездов и крутых поворотов», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По его словам, работы продолжаются и во вторник, 8 апреля. К ним привлекли 1,2 тыс. единиц спецтехники. Водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, в регионе на этой неделе ожидаются осадки в виде снега и минусовая температура ночью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.