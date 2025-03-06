Жительница Удмуртии сняла на видео, как опасные отходы сжигают открытым способом

По данным издания, жители деревни неоднократно публиковали подобные видеозаписи. По их мнению, утилизация твердых бытовых отходов происходит на площадке ООО «Биотех». Густой дым валит днем и ночью. Жители рассказывают, что часто ощущают неприятный запах и просят органы власти отреагировать на сообщения.

Автором последнего опубликованного видео стала Ольга. Она рассказала, что изначально строительство площадки не вызывало опасений у жителей деревни. По ее словам, в администрации людей предупредили, что все требования безопасности будут обеспечены.

«К сожалению, с того времени главы района регулярно меняются, а территория ООО «Биотех» систематически расширяется. И теперь не с кого спросить, почему точка для сжигания биологических отходов превратилась сначала в точку утилизации медицинских отходов, а теперь еще и в перегрузочную площадку ТКО…», — рассказала корреспонденту Udm-info автор видео Ольга Ш.

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