Подмосковные регоператоры поделились идеями экологичных подарков на 8 Марта

Подмосковные региональные операторы поделились идеями экологичных подарков на 8 Марта. Рекомендации привели в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Так, можно отказаться от традиционных букетов в пользу растений в горшках — такие подарки будут радовать гораздо дольше и позволят снизить объемы отходов.

При выборе конфет лучше отдать предпочтение сладостям, упакованным в картон или бумагу. Лакомства можно упаковать и в жестяную коробку — в дальнейшем ее можно использовать для хранения мелочей. Кроме того, для упаковки подарков лучше использовать крафтовую бумагу.

При утилизации мусора следует помнить, что цветы нужно отправлять в контейнер для смешанных отходов. На КПО из них сделают техногрунт.

Ранее жителей региона предупредили о видах мошенничества, связанных с доставкой цветов.