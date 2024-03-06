Жительница Удмуртии умышленно записала отцом своего ребенка другого мужчину

Согласно предварительной версии сотрудников правоохранительных органов, 34-летняя местная жительница записала в графе отца своего ребенка иностранного жителя, который не состоит с малышом в родственных связях. Это позволило мужчине быстрее получить вид на жительство и стать гражданином РФ.

Женщина обратилась в орган записи актов гражданского состояния в 2022 году. Она подала заявление. Гражданина Узбекистана признали отцом ее ребенка. Теперь запись аннулируют. Сотрудники полиции проводят расследование. Если установят, что женщина причастна к организации незаконной миграции, заведут также уголовное дело. Максимальный срок наказания — пять лет заключения в колонии. В настоящее время женщина находится под подпиской о невыезде.

Ранее мы сообщали, что экс-советник министра обороны Дуглас Макгрегор настаивает на немедленном усилении американской южной границы десятками тысяч военных. Таким способом эксперт предлагает бороться с нелегальными мигрантами.