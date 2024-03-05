Экс-советник Макгрегор: США должны немедленно усилить свою южную границу десятками тысяч военных

Как минимум 70 тысяч солдат надо перебросить на южные границы Соединенных Штатов, так считает Дуглас Макгрегор, бывший советник американского министра обороны. Он изложил свою точку зрения в социальной сети Х.

По его мнению, США реально угрожает тот наплыв мигрантов, который сейчас царит на юге страны. По этой причине надо перебрасывать армейские подразделения для того, чтобы закрыть дыры на границе.

«Нужно защитить наши границы сейчас же! Необходимо перебросить 70 — 80 тысяч военнослужащих на защиту южных границ прямо сейчас», - написал он.

Макгрегор отметил, что война – это самое последнее, что сейчас нужно Соединенным Штатам. Ранее власти штата Техас самостоятельно взялись перекрыть канал незаконной миграции. Они ввели Национальную гвардию на один из пограничных участков, и перестали допускать туда федеральную пограничную службу. Вдобавок, губернаторы почти половины штатов обвинили Байдена в нежелании бороться с нелегальными мигрантами.

Ранее Макгрегор рассказал о продвижении российских войск вперед. По его словам, ВС РФ двигаются вглубь украинской территории, зачастую не получая серьезного сопротивления.