Жительница Уфы сообщила о пропаже матери, хотя сама помогала мужу прятать ее труп

В первых числах ноября в отделение полиции пришла жительница Уфы. Она завила, что 24 октября из дома ушла ее мама, которая так и не вернулась. В ходе расследования стало известно, что дочь присутствовала в момент, когда ее муж прятал тело убитой матери и помогала ему избавиться от следов преступления, сообщает « Медиакорсеть ».

Убил пенсионерку ее зять. 24 октября между родственниками произошла ссора. 49-летний мужчина нанес ударил женщине кулаком в область головы, а потом - ножевое ранение в шею. Уфичка скончалась от полученных травм. Зять замотал тело тещи в полиэтилен и спрятал в багажнике автомобиля, где оно находилось на протяжении нескольких дней.

Позже мужчина вывез тело в ближайшую лесопосадку и прикрыл его ветками. Он не признавал вину до тех пор, пока у следствия не появились доказательства: пятна замытой крови в доме и в машине. Расследование продолжается. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражей.

Удалось выяснить, что дочь погибшей была свидетелем, как муж прятал тело ее матери. Она не обратилась в полицию.

Ранее стало известно, что жительницу Псковской области подозревают в убийстве трех детей: сыновей 2019 и 2023 годов и дочери 2015 года рождения. Ведется расследование.