Жительнице Подмосковья сделали предложение руки и сердца на ледовой арене

Для жительницы Орехово-Зуева Ирины предновогодний вечер оказался по-настоящему волшебным. Вместе со своим молодым человеком Даниилом они отправились на любимый каток во Дворец спорта «Звездный». Однако в этот раз романтическое катание завершилось не просто приятными эмоциями, сообщил REGIONS.

Прямо на льду, под светом праздничных огней, Даниил неожиданно опустился на одно колено и, протянув кольцо, сделал Ирине официальное предложение.

«Мы начали с Даниилом встречаться несколько лет назад, наше первое свидание было именно на катке», — рассказала REGIONS Ирина.

Переполненная чувствами Ирина, конечно же, ответила «да». После этого к счастливой паре присоединились сестра невесты со своей семьей, которые были в курсе готовящегося сюрприза. В качестве поздравления они преподнесли жениху и невесте именной торт.

«Для меня это было так неожиданно. Я не подозревала, что Даниил сделает мне предложение. Конечно, я сказала «Да!» — поделилась Ирина.

Молодые люди уже строят планы на будущее и собираются официально сыграть свадьбу в начале 2026 года.

Ранее сообщалось, что Песков оценил неожиданное развитие истории с предложением руки и сердца в эфире с Путиным.