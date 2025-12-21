«Все, хана!»: Песков оценил неожиданное развитие истории с предложением руки и сердца в эфире с Путиным

Молодой человек по имени Кирилл Бажанов, задавая вопрос о поддержке молодых семей, сделал предложение своей девушке в прямом эфире и даже пригласил главу государства на свадьбу. Однако, как выяснилось в репортаже журналиста Павла Зарубина, развитие событий после эфира оказалось не таким гладким, как можно было ожидать. Кадры показали, что когда Бажанов позвонил своей избраннице, та вместо восторженной реакции попросила «поговорить о произошедшем дома».

«Все, хана! Хана!» — пошутил пресс-секретарь президента.

Именно эту сцену Зарубин продемонстрировал Дмитрию Пескову. Эта шутливая, но емкая реплика мгновенно стала комментарием ко всей истории, отразив общее сочувствие молодому человеку и понимание, что публичное предложение — это лишь начало сложного диалога двоих. Сам Бажанов ранее рассказал, что является сыном священника и встречается с девушкой уже восемь лет.

