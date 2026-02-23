«Живая летопись мужества»: «Единая Россия» поздравила защитников в Подмосковье с 23 февраля

В День защитника Отечества «Единая Россия» провела масштабные праздничные мероприятия по всему Подмосковью.

Праздничные инициативы «Единой России» охватили весь регион: в городах и поселках прошли торжественные концерты, памятные акции и благотворительные сборы в поддержку бойцов на передовой. К участию присоединились не только военнослужащие и их родные, но и ветераны, депутаты разных уровней, активисты «Молодой Гвардии» и лидеры общественных объединений.

«Сегодня мы чествуем тех, для кого защита Родины является делом всей жизни, мерилом чести и долга. Именно эти люди пишут историю нашей страны прямо сейчас. На передовой, с оружием в руках, они сражаются за наше будущее, за будущее наших детей», — подчеркнул секретарь областного отделения партии, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Секретарь областного отделения партии, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов обратился к защитникам с теплыми словами. Он напомнил, что Подмосковье издавна славится людьми отважными и стойкими. Их судьбы, по его убеждению, представляют собой настоящую летопись доблести, соединяющую прошлые поколения с настоящим.

«Низкий поклон ветеранам и тем, кто сейчас находится на боевом посту. Ваша служба дает нам уверенность в завтрашнем дне. Желаю вам крепкого здоровья, надежного тыла и скорейшего возвращения домой с Победой!» — добавил Игорь Брынцалов.

