«Живем как в сказке» или разовая акция? В Кузбассе средняя зарплата перевалила 100 тыс. руб.

По итогам декабря 2025 года среднемесячный доход жителей Кемеровской области впервые преодолел психологический и экономический рубеж в 100 тыс. руб., сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» после анализа данных Кемеровостата.

Согласно данным последнего исследования показатель достиг отметки 101 991 руб. Примечательно, что всего месяцем ранее, в ноябре, эта цифра была заметно скромнее и составляла 81 702 руб. Такой скачок эксперты связывают с традиционными годовыми премиями и особенностями статистики в добывающих регионах.

Наибольший вклад в столь высокий декабрьский результат внесли предприятия минерально-сырьевого комплекса. Особенно впечатляют заработки в сегменте добычи металлических руд — здесь средняя зарплата достигает 188 тыс. руб. Чуть ниже доходы у представителей угольной отрасли: их средний чек за месяц составил 171 тыс. руб. Замыкают тройку лидеров работники, занятые добычей прочих полезных ископаемых, — они могут рассчитывать в среднем на 141 тыс. руб.

Однако, если взглянуть на итоги 2025 года в целом, без учета декабрьского всплеска, общая картина доходов населения выглядит более сдержанно. Среднегодовые показатели значительно ниже рекордных значений последнего месяца года.

«Среднемесячная начисленная заработная плата работников в организациях Кузбасса (включая малые предприятия) по оперативным данным за 2025 год составила 83017 руб. и по сравнению 2024 годом возросла на 6,6%», — написано в тексте Кемеровостата.

