«Живем в период бесконечных угроз»: в Госдуме хотят наделить доноров крови особым статусом

В Госдуме предложили приравнять донорство крови и ее компонентов к благотворительной деятельности. Также благотворительностью могут признать участие в мероприятиях, направленных на развитие донорства. Соответствующий законопроект подготовила группа депутатов. Перемены помогут привлечь к донорству молодежь, в этом уверена парламентарий Тамара Фролова.

Как ранее сообщали в Государственной Думе, каждый год в донорской крови нуждаются полтора миллиона россиян. Чаще всего переливание требуется при серьезных травмах, ожогах, онкологических заболеваниях и болезнях крови. Переливают кровь и новорожденным с различными патологиями. Как отмечает Фролова, актуальность заготовки крови не снижается, хотя число доноров растет.

«Донорская кровь нужна каждый день. Она и ее компоненты необходимы для оказания плановой и экстренной медицинской помощи, для производства современных лекарственных препаратов. Речь идет о вопросе национальной безопасности, о продолжительности жизни и сохранении здоровья россиян. Ведь мы живем во время проведения специальной военной операции, в период бесконечных угроз, в том числе террористических», – рассказала депутат интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Напомним, сейчас в некоторых случаях сдать кровь можно платно. Речь идет о тех донорах, чей фенотип крови специалисты считают редким. Остальные сдают кровь безвозмездно, но получают выплаты на питание.

Тем, кто сдает кровь постоянно, присваивают звание «Почетный донор России». Такой статус дает право на федеральные меры поддержки: ежегодные выплаты, внеочередную медицинскую помощь, возможность выбирать наиболее удобное время для ежегодного отпуска. В Подмосковье установлены дополнительные льготы: бесплатный проезд в трамваях и троллейбусах, на пригородных поездах, в столичном метро.

«Современные реалии диктуют принятие новых законодательных инициатив. Считаю, что предлагаемый законопроект по признанию донорства крови благотворительной деятельностью должен иметь приоритетное значение и быть принят Парламентом как можно скорее», – подчеркнула Фролова.

Законопроект планируется внести на рассмотрение уже в этом месяце.

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