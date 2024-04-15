Живущие в Израиле пермяки назвали атаку со стороны Ирана пиаром

Журналист Юлия Баталина переехала в Израиль менее года назад. Она стала свидетелем, что происходило после нападения ХАМАС в октябре 2023 года, а также видела, как реагируют местные жители на атаку со стороны Ирана, сообщает properm.ru .

Юлия рассказала, что за несколько дней до атаки людей информировали о нападении Ирана различными способами. Приходили сообщения на мобильные телефоны от имени мэра города, где проживает Юлия. Также поступали уведомления от муниципалитета. Старшая по подъезду обходила квартиры, напоминая, где находится ближайшее бомбоубежище. Двери убежища открыли.

«Пару дней назад я зашла за кейсом воды в соседний магазин, продавец говорит: воду надо запасать, а то Иран скоро нападет», — вспоминает журналистка.

В ночь на 14 апреля во время обстрелов люди совершенно не паниковали. Во дворе на всю мощность жители включили музыку. Предпочтения у них разные: и ДДТ, и «Смуглянка-молдаванка». Музыка орала до тех пор, пока жильцы не начали жаловаться. В небе были замечены беспилотники и военная авиация, но так происходит каждую ночь. Просто в ночь на 14 апреля их было больше.

Юлия вспоминает, как происходили атаки ХАМАС. Было очень страшно. Люди разбегались по домам. Журналист сама несколько раз находилась на улице, когда начинались обстрелы.

«Эта атака Ирана была скорее пиаровская, — рассказывает Юлия, — Никакого ужасного ощущения нет, все происходит, сегодня продовольственная ярмарка в честь праздника Песах (иудейский праздник в память об исходе из Египта, — Properm.ru). Люди собрались, там огромная толпа и все, как были, так и есть».

Ранее мы сообщали, что президент Израиля Герцог назвал иранскую атаку «объявлением войны», пригрозив неминуемым ответом.