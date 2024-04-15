Президент Израиля Герцог назвал иранскую атаку «объявлением войны», пригрозив неминуемым ответом

Израиль не ищет прямого вооруженного противостояния с Ираном, но в то же время не может оставить произошедшее без ответа, заявил в интервью британскому телеканалу Sky News президент еврейского государства Ицхак Герцог.

По словам главы государства, Тель-Авив активно прорабатывает ответ на воздушную атаку Ирана. Однако делает это основательно, заботясь о возможных последствиях и держа совет с союзниками Израиля.

«Мы проявляем сдержанность и знаем о последствиях, ведем обсуждения с нашими партнерами, мы рассматриваем все варианты. Я уверен, что мы предпримем необходимые шаги для защиты нашего народа. Войны мы не ищем», — сказал Герцог.

Он также заявил о необходимости поддержания «баланса в сложившейся ситуации» и назвал воздушную атаку Ирана «объявлением войны».

Напомним, отношения между Ираном и Израилем в очередной раз обострились после того, как в Сирии вследствие работы израильской авиации было поражено здание иранского консульства. Это произошло в апреле. В ночь на воскресенье, 14 апреля, Иран нанес ответный удар по территории Израиля, отметив, что месть совершена. Эксперты называют ночную атаку одной из масштабной в плане применения различных видов дронов. Мир наблюдает за ситуацией, будет ли нанесен ответный удар со стороны ЦАХАЛ и не перерастет ли конфликт в полномасштабную войну на Ближнем Востоке.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя атаку Тегерана на Израиль предупредил, что Ближний Восток находится на грани полномасштабной войны.