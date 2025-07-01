«Жизнь была как кино»: бывшая супруга Паши Техника обратилась к рэперу в день его рождения

Бывшая супруга Паши Техника Ева Карицкая в своем телеграм-канале в день рождения рэпера трогательно рассказала о жизни с ним и поделилась своими переживаниями.

Паша Техник родился 1 июля, напомнил The Voice Mag. Рэперу исполнился бы 41 год. С Евой Карицкой он поженился в 2015 году. О расставании стало известно в 2023 году. После развода пара не смогла сохранить теплые отношения. Артист отзывался о матери своего сына в негативной тональности. Рэпер скончался 5 апреля. В его день рождения бывшая жена поделилась своими переживаниями. Девушка призналась, что любит рэпера и скучает. Девушка выразила сожаление, что певец оказался в окружении людей, которые не смогли в нужный момент оказать ему помощь.

В сообщении бывшей жены отмечено, что каждый день она вынуждена справляться с болью. Она отметила, что люди не могут жить вечно, поэтому когда-нибудь обязательно встретится с отцом своего ребенка. В посте отмечено, что в крови Паши Техника после смерти не было обнаружено ни одного запрещенного вещества.

«Наша жизнь была как кино, сумасшедшей, оторванной. Я ни о чем не жалею, это наша с тобой жизнь, такая непростая, веселая. <…> Очень скучаю и люблю. Мы всегда друг другу признавались в любви, хоть и пакостили, но всегда были одним целым», — написала бывшая супруга рэпера.

По информации издания, после развода рэпер встречался с трэш-блогером Юлей Финесс, блогером Катей Лоли и эскортницей Кристиной Лекси. Именно Кристина состояла в отношениях с рэпером до его смерти. Она также опубликовала пост в своем телеграм-канале.

«Люблю… Мне тебя очень не хватает, сегодня бы тебе исполнилось 41…» — написала девушка.

Ранее сообщалось, что казанские фанаты удивили Басту необычным подарком.