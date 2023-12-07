«Жизнь подорожала»: Певица Варвара рассказала о влиянии инфляции на стоимость ее концертов

Певица рассказала, что инфляция провоцирует рост цен на различные товары и услуги. Она, как и другие жители России, хорошо это ощущает. Поэтому исполнительница фольклорных хитов вынуждена также повышать стоимость выступлений. Ожидаемое повышение ключевой ставки спровоцирует еще одну волну подорожаний, считает исполнительница.

Певец Митя Фомин признался, что также вынужден повышать цены на свои услуги. Исполнитель отметил, что цена всегда соответствует качеству. Он выступает исключительно под живой звук и ответственно отрабатывает свои деньги.

Накануне новогодних праздников концертов у российских звезд всегда много. Кстати, певица Варвара поделилась, как планирует провести время в новогоднюю ночь.

«30-го я работаю в Уфе, возвращаюсь в ночь на 31-е декабря, еду шесть часов на машине и праздную наступление 2024-го с родными и близкими. Но дарить друг другу мы будем что-то символическое – игрушки, теплые носки. Все остальное у нас уже есть, да и к бриллиантам я равнодушна, предпочитая качественную бижутерию.», - рассказала Дни.ру певица

Ранее адвокат Александр Карабанов рассказал, почему украинской певице Вере Брежневой важно в ближайшее время вернуться в Россию.