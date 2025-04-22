Киноакадемия США назвала дату следующей церемонии «Оскара»

Следующая торжественная церемония вручения премии «Оскар» состоится 15 марта 2026 года, объявила в понедельник, 21 апреля, в социальной сети X Американская киноакадемия.

В сообщении сказано, что список номинантов станет известен 22 января того же года.

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на канале ABC. Церемония начнется в два часа ночи по московскому времени.

Премия «Оскар» присуждается с 1927 года. Церемония в 2026 году станет 98-й по счету.

Ранее российский режиссер Никита Михалков заявил, что фильму Шона Бейкера «Анора» не присудили бы главный приз Московского международного фестиваля.