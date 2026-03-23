Воробушек, который в 50 раз больше воробья: житель Балашихи два года делит квартиру с дикой птицей, спасенной из леса

Житель подмосковной Балашихи Алексей Михайлов уже два года живет в одной квартире с лесным вороном, которого спас зимой в лесу. История знакомства началась с драки и крови, но переросла в крепкую дружбу, а необычный питомец получил имя Воробушек. Об этом пишет REGIONS.

Позапрошлой зимой собака привела Алексея к поваленному дереву, где под корягой сидел крупный ворон. Птица не улетала, и мужчина понял, что она ранена. Дома выяснилось, что крыло держится буквально на лоскутке кожи — возможно, птицу покалечили собаки или в нее выстрелили.

Первая попытка оказать помощь едва не обернулась для спасителя серьезными травмами. Как только Алексей потянулся к ворону с бинтами, тот вцепился клювом в его губу, а затем срезал кусок большого пальца. Медикаменты, приготовленные для птицы, пригодились самому мужчине.

Ветеринар подтвердил: крыло восстановлению не подлежит. В природе такая птица обречена, и Алексей решил оставить ее у себя. На балконе обустроили гнездо с корягой-насестом, поилкой и защитой от острых углов. Теперь Воробушек (именно так, иронично, называют крупного самца, который раз в 50 больше настоящего воробья) получает трехразовое питание: курицу, рыбу, мясо, субпродукты и даже арбуз.

Главная радость для хозяина — наблюдать за повадками питомца. Ворон оказался необычайно умным и любит прятать еду, каждый раз устраивая целую операцию по сокрытию припасов. Несмотря на сложности содержания дикой птицы (приручить взрослую особь трудно), Алексей не жалеет о решении. В ответ Воробушек дает себя погладить, радостно скачет при встрече и явно признает человека частью своей стаи.

