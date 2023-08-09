Журналист Bild Ронцхаймер рассказал, когда начнутся мирные переговоры между Киевом и Москвой

Журналист издания Bild Пауль Ронцхаймер пообщался с украинскими военными, после чего пришел к мнению, что Киев боится принуждения со стороны Запада к началу переговоров с Москвой на фоне неудачного контрнаступления. Мирные переговоры могут начаться в ближайшем времени, считает публицист.

«Киев боится, что в какой-то момент партнеры могут сказать: «Вы не добились никакого прогресса - есть ли смысл продолжать борьбу?» И начнут подталкивать к скорому завершению конфликта уже на любых условиях», - считает журналист издания Bild Пауль Ронцхаймер

Военные Украины понимают, что Запад может перестать оказывать финансовую помощь и передавать необходимо оружие, если ВСУ не покажут высокие результаты на поле боя. Они осознают, что должны сделать какой-то серьезный прорыв. Корреспондент удивлен тем, что многие бойцы признают собственный провал в ходе контрнаступления.

Давление со стороны Запада уже ощущает на себе Украине. Если военные не смогут добиться масштабного прорыва, партнеры Владимира Зеленского предъявят претензии, что было оказано столько помощи, а результатов нет. Тогда западные союзники начнут наставить на переговорах, которые в сложившихся реалиях будут проходить на условиях России.

Некоторые эксперты считают, что Киев должен начать переговоры с Москвой, пока еще можно сохранить хотя бы часть Украины и жизни военных. Такого мнения придерживается экс-советник бывшего президента Леонида Кучмы Олег Соскин.