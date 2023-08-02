Экс-советник Кучмы Соскин призывает Украину начать мирные переговоры с Россией

«Зеленский, надо прекращать огонь и садится за стол переговоров с Путиным», - обращается к нынешнему президенту Украины экс-советник бывшего президента Кучмы

Украинский эксперт Олег Соскин поясняет, почему именно сейчас необходимо инициировать переговорный процесс. Украина терпит поражение на линии боевого соприкосновения. Контрнаступление не принесло желаемого результата. Оружия, которое передают страны НАТО Киеву, не хватает для новых атак. В боях погибает большое количество украинских военных. Существенно страдает инфраструктура Украины из-за вооруженного конфликта: развалены металлургический и энергетический комплекс, разрушены порты, танкеры, склады. Спасти ситуацию, пока все окончательно не уничтожено, можно лишь при условии личного контактирования президентов России и Украины.

Ранее эксперт не раз отмечал, что гибель Украины настанет из-за некомпетентности управления государством в условиях вооруженного конфликта президентом Зеленским. Олег Соскин призывал Владимира Зеленского уйти в отставку. Обращался и к гражданам Украины, чтобы люди добились смены власти.