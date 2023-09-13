Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш высказал мнение, что президент США Джо Байден действует так, как многие его предшественники, - скрывает реальные факты, если они не соответствуют его политическому посылу, пишет агентство « РИА Новости ».

Эксперт Сеймур Херш считает, что президент Джо Байден ссылается на те данные, которые ему выгодны. Так, госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность, что контрнаступление Украины принесет успех. Все поставленные задания будут реализованы. К такому мнению Блинкен пришел после изучения данных разведки.

«Большая часть текущих отчетов ЦРУ о неудавшемся наступлении Украины была проигнорирована Блинкеном и другими внешнеполитическими чиновниками в администрации Байдена», - Сеймур Херш узнал такую информацию от источника в разведке

Эксперт Сеймур Херш отмечает, что населению США часто врали разные президенты. Джордж Буш заявлял, что в Иране применяли оружие массового поражения. Последователем обмана стал Барак Обама. Еще десять лет назад доклад об обстановке в Сирии никто не обнародовал, ведь правда была невыгодной для президента США.

Один из высокопоставленных чиновников в разведке рассказал Хершу, что в нынешнее время ситуация не изменилась. Разведка сообщает, что контрнаступление провалилось, что есть проблемы и есть неуспехи. Но высшее руководство Пентагона никак не реагирует.

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин поделился мнением, почему президенту Владимиру Зеленскому выгодно продолжать вооруженный конфликт: коррупция, жажда власти.